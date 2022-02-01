إسرائيل تجبر مواطنا فلسطينيا على هدم منزله في بلدة سلوان بالقدس
AFP AHMAD GHARABLI
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أجبرت إدارة البلدية الإسرائيلية في القدس مواطنا فلسطينيا على هدم منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس، بحجة البناء دون ترخيص.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن "المقدسي أحمد عامر الخالص اضطر لهدم منزله في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، تجنبا لتغريمه بتكاليف الهدم".
وتتهدد أوامر الهدم الإسرائيلية مئات المنازل والمنشآت المقدسية بحجة البناء غير المرخص، فيما يبقى الهدم الذاتي عقوبة مضاعفة بحق المقدسيين.
المصدر: "وفا"
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