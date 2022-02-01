السعودية تسجل وفاة واحدة وانخفاضا ملموسا في عدد الإصابات بكورونا
Globallookpress
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أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3861 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 4211 حالة إصابة يوم أمس.
وقالت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 3861 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأضافت: "تم تسجيل حالة وفاة واحدة، و4377 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 644,730 حالة .
#الصحة تعلن عن تسجيل (3861) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمه الله، وتسجيل (4377) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (644,730) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/18rd0wKjZe— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 1, 2022
وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس، تسجيل 4211 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.
المصدر: RT
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