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السعودية تسجل وفاة واحدة وانخفاضا ملموسا في عدد الإصابات بكورونا

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السعودية تسجل وفاة واحدة وانخفاضا ملموسا في عدد الإصابات بكورونا
Globallookpress
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أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3861 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 4211 حالة إصابة يوم أمس.

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وقالت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 3861 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت: "تم تسجيل حالة وفاة واحدة، و4377 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 644,730 حالة .

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس، تسجيل 4211 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

المصدر: RT

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