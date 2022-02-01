السعودية تسجل وفاة واحدة وانخفاضا ملموسا في عدد الإصابات بكورونا

أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3861 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 4211 حالة إصابة يوم أمس.

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وقالت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 3861 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت: "تم تسجيل حالة وفاة واحدة، و4377 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 644,730 حالة .

#الصحة تعلن عن تسجيل (3861) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمه الله، وتسجيل (4377) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (644,730) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/18rd0wKjZe — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 1, 2022

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس، تسجيل 4211 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

المصدر: RT