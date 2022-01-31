إستونيا تعلن انتهاك مقاتلة روسية مجالها الجوي

أعلنت الهيئة العامة للقوات الإستونية اليوم الاثنين أن مقاتلة روسية "سو-27" انتهكت المجال الجوي للبلاد السبت الماضي.

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وقال المكتب الإعلامي للهيئة أن الحادث وقع في منطقة جزيرة فايندلو في بحر البلطيق، مشيرا إلى أن مدة وجود المقاتلة الروسية في الأجواء الإستونية لم تتجاوز دقيقة واحدة.

وذكر البيان أن وزارة الخارجية الإستونية استدعت القائم بالأعمال الروسي لتسليمه مذكرة بالحادث، وأنه كان أول انتهاك للحدود الجوية الإستونية منذ مطلع السنة الجديدة.

المصدر: RT