الجيشان المصري والسعودي ينفذان عمليات تدمير لأهداف معادية خلال تدريبات في المملكة

أعلنت القوات المسلحة المصرية اختتام فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك "مرجان - 17"، والذي استمر عدة أيام في المملكة.

ووفقا لبيان الجيش المصري تضمن التدريب تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف المعادية، وتنفيذ استطلاع تكتيكي ضد الأهداف البحرية وتنفيذ عدة تشكيلات إبحار أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.

كما شمل التدريب تنفيذ عناصر القوات الخاصة البحرية المصرية والسعودية عدة رمايات بالأسلحة الصغيرة والقناصة والتدريب على أعمال اقتحام المبانى، والتي أظهرت ما يتمتع به الجانبان من كفاءة قتالية عالية.

المصدر: RT