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وزير الداخلية اللبناني يعلن عن ضبط 17 شبكة تجسس إسرائيلية لها أدوار إقليمية ومحلية

أخبار العالم العربي

وزير الداخلية اللبناني يعلن عن ضبط 17 شبكة تجسس إسرائيلية لها أدوار إقليمية ومحلية
AP Bilal Hussein
صورة تعبيرية
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أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، عن ضبط 17 شبكة تجسس إسرائيلية لها أدوار إقليمية ومحلية.

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ورأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة للعام 2022، وسيستكمل البحث في جلستين متتاليتين تعقدان يوم الأربعاء المقبل. 

هذا وأدلى وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي بالمقررات، بعد انتهاء الجلسة، وكشف أن "وزير الداخلية بسام مولوي أطلع المجلس على ضبط 17 شبكة تجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي وتبين أن دور هذه الشبكات محلي وإقليمي".

المصدر: "لبنان 24"

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