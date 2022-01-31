سطو مسلح على "ماكدونالد" في لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مطعم "ماكدونالد" في منطقة حارة صخر، تعرض لسطو مسلح وسرقة من قبل عصابة مكونة من 3 أفراد.

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وأشار موقع "لبنان 24" إلى أنه "عند الساعة 01:30 من بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين (بالتوقيت المحلي)، أقدم 3 اشخاص مجهولين ومسلحين على الدخول الى مطعم "ماكدونالد" في حارة صخر، وعمدوا إلى تكبيل الموظفين وتهديدهم بقوة السلاح وسلبوا من الخزنة مبلغ 25 مليون ليرة لبنانية وفروا الى جهة مجهولة".

المصدر: "لبنان 24"