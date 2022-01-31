 
مباشر

الإمارات تنشر فيديو لتدمير الموقع الذي أطلق منه الصاروخ على أراضيها

أخبار العالم العربي

الإمارات تنشر فيديو لتدمير الموقع الذي أطلق منه الصاروخ على أراضيها
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sacb

أعلنت العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية عن تدمير منصة وموقع إطلاق الصواريخ في الجوف، والذي أطلق منه الصاروخ الباليستي باتجاه الإمارات اليوم الاثنين.

إقرأ المزيد
الإمارات تعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه أراضيها
الإمارات تعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه أراضيها

وقالت الوزارة إنه قد تم اعتراض الصاروخ الساعة 00:20 بوساطة الدفاعات الجوية الإماراتية.

ونشرت وزارة الدفاع الإماراتية في صفحتها على "تويتر" فيديو قالت إنه لتدمير "منصة وموقع إطلاق الصاروخ الحوثي".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخا باليستيا أطلق من اليمن.

وأضافت: "قواتنا الجوية وقيادة التحالف (العربي) تمكنت من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية".

وأكدت أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات".

وأعلن الحوثيون قبل ذلك عن تنفيذ "عملية واسعة" في العمق الإماراتي.

المصدر: الدفاع الإماراتية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا