قبرص.. الكنيسة تعلّق عمل عشرات الكهنة غير المطعمين ضد كورونا

أعلن رئيس أساقفة قبرص للروم الأرثوذوكس خريستوستوموس الثاني أنه سيعلق عمل عشرات الكهنة ممن رفضوا الاستجابة لدعوته للتطعيم ضد كورونا.

وقال خريستوستوموس الثاني لمحطة "ساي بي سي" الحكومية إن معظم الكهنة هم أيضا من رجال الدين الذين دفعوا بعض المؤمنين لعدم التطعيم.

وحذر من أن الإيقاف يمكن أن يمتد إلى ستة أشهر أو يؤدي إلى نزع عضوية الكهنة.

وأشار إلى أن بعض الكهنة غير المطعمين قد يتشجعون على تحديه بسبب ضعف صحته.

وكان رئيس الأساقفة خريسوستوموس صريحا في دعمه للتطعيمات لجميع المؤمنين وأصدرت أعلى هيئة اتخاذ القرار في الكنيسة، المجمع المقدس، نداء واضحا لصالح التطعيم.

المصدر: أ ب