مراسلنا: مقتل وإصابة ثلاثة عناصر شرطة في هجوم لـ"داعش" شمالي العراق
AFP
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، بمقتل وإصابة ثلاثة عناصر شرطة في هجوم لـ"داعش" شمالي البلاد.
وذكر مراسلنا، أن تنظيم "داعش" شن هجوما على موقع للشرطة الاتحادية في محافظة كركوك شمالي العراق.
وأضاف، أن الهجوم أسفر عن مقتل عنصري شرطة وإصابة ثالث بجروح.
المصدر: RT
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