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مراسلنا: مقتل وإصابة ثلاثة عناصر شرطة في هجوم لـ"داعش" شمالي العراق

أخبار العالم العربي

مراسلنا: مقتل وإصابة ثلاثة عناصر شرطة في هجوم لـ
AFP
أفراد من الجيش العراقي
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، بمقتل وإصابة ثلاثة عناصر شرطة في هجوم لـ"داعش" شمالي البلاد.

وذكر مراسلنا، أن تنظيم "داعش" شن هجوما على موقع للشرطة الاتحادية في محافظة كركوك شمالي العراق.

وأضاف، أن الهجوم أسفر عن مقتل عنصري شرطة وإصابة ثالث بجروح.

المصدر: RT

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