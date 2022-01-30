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"ألوية العمالقة" باليمن: مقتل عدد من المصلين بقصف حوثي على مسجد بشبوة (فيديو)

أخبار العالم العربي

AP
اليمن - صورة تعبيرية
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أفادت "ألوية العمالقة" المنتمية إلى قوات التحالف العربي في اليمن، بأن الحوثيين استهدفوا مسجدا في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة يوم السبت، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى بصفوف المصلين.

وقال المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة"، إن "ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت مسجد عبدالله بن مسعود في قرية الصفحة بمديرية عسيلان محافظة شبوة بصاروخ موجه، ما أدى لمقتل 5 مدنيين من المصلين، وإصابة آخرين، بينهم أطفال".

ونشر المركز الإعلامي لقوات "العمالقة"، فيديو قال إنه يظهر حجم الدمار، مشيرا إلى أن القصف أدى لتدمير أجزاء كبيرة من المسجد، ومصادر المياه والمرفقات الخاصة به.

المصدر: RT

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