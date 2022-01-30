"ألوية العمالقة" باليمن: مقتل عدد من المصلين بقصف حوثي على مسجد بشبوة (فيديو)

أفادت "ألوية العمالقة" المنتمية إلى قوات التحالف العربي في اليمن، بأن الحوثيين استهدفوا مسجدا في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة يوم السبت، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى بصفوف المصلين.

وقال المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة"، إن "ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت مسجد عبدالله بن مسعود في قرية الصفحة بمديرية عسيلان محافظة شبوة بصاروخ موجه، ما أدى لمقتل 5 مدنيين من المصلين، وإصابة آخرين، بينهم أطفال".

شاهد بالفيديو: المسجد الذي استهدفته مليشيات الحوثي بصاروخ بالستي في مديرية عسيلان https://t.co/DepdXSHaw2 — المركز الإعلامي ل ألوية العمالقة الجنوبية (@alamalikah) January 30, 2022

ونشر المركز الإعلامي لقوات "العمالقة"، فيديو قال إنه يظهر حجم الدمار، مشيرا إلى أن القصف أدى لتدمير أجزاء كبيرة من المسجد، ومصادر المياه والمرفقات الخاصة به.

المصدر: RT