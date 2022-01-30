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البطريرك الراعي: "انكفاء" الحريري فاجأني

أخبار العالم العربي

البطريرك الراعي:
Legion-Media Jim West
البطريرك الماروني اللبناني بشارة الراعي
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أكد البطريرك بشارة الراعي أنه فوجئ بقرار سعد الحريري "الانكفاء" عن العمل السياسي في لبنان.

وقال: "انكفاء الحريري فاجأني، ونتمنى أن يكون هذا القرار ظرفيا وأن تبقى الطائفة السنية على حماسها في الانتخابات".

وأضاف: "لا يحق للمسؤولين أن يرفضوا الأيادي الممدودة لمساعدة الدولة ويبرروا تعددية السلاح ومن غير المسموح الترويج لعدم إجراء الانتخابات النيابية".

وتابع: "لأن الدولة اللبنانيّة عاجزة اليوم عن الاتفاق على موقف موحد حيال ما يقدم إليها من اقتراحات ومبادرات، اقترحنا مؤتمرا دوليا برعاية الأمم المتحدة يضع آلية تنفيذية للقرارات الدولية، بحيث لا يظل تنفيذ جميع هذه القرارات على عاتق الدولة اللبنانية المنقسمة والضعيفة".

وقال: "الذين أصدروا هذه القرارات في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، معنيون أيضا بمصيرها والسهر على تنفيذها، وهم الأعلم بواقع لبنان وهشاشة أمنه وسلمه وتركيبته".

وأعرب عن أمله في أن "تفرز الانتخابات النيابية المقبلة في مايو، نوابا أحرارا متحلين بروح الحوار ومؤمنين به"، داعيا "كل اللبنانيين إلى المشاركة في هذه العملية الديمقراطية، لأنها هذه المرة مناسبة لاختيار وجهة لبنان المقبلة".

المصدر: "قناة الجديد"

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