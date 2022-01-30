دبلوماسي جزائري يتهم المغرب "بقتل" مدنيين في الصحراء الغربية

اتهم مبعوث الخارجية الجزائرية لشؤون قضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي عمار بلاني الرباط، "بقتل مدنيين شرق الجدار الرملي بأسلحة متطورة"، في الصحراء الغربية.

وأكد المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي في وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني، أن السلطات المغربية "تقوم بأعمال حرب شرق الجدار الرملي وترتكب اغتيالات خارج القانون تستهدف مدنيين باستخدام أسلحة متطورة".

وأضاف بلاني في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن المغرب "يخرق يوميا الاتفاقات العسكرية بين طرفي النزاع والتي أقرها مجلس الأمن الدولي".

وكان موقع إخباري صحراوي قريب من جبهة بوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) نشر قبل أسبوع خبر استهداف طائرة مسيرة عائلة صحراوية بينما كانت تتنقل في سيارة مدنية، ما تسبب في مقتل رجل وجرح طفل.

وأكد الخبير الأمني أكرم خريف من موقع "ميناديفونس" المتخصص في أخبار الأمن والدفاع، تلك المعلومة في تصريح لوكالة "فرنس برس".

المصدر: أ ف ب