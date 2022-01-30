مصر.. هزة أرضية شمالي مدينة دمياط

سجلت محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل اليوم الأحد هزة أرضية بالبحر المتوسط على بعد حوالي 159 كم شمال مدينة دمياط شمال شرقي البلاد.

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وبحسب الشبكة فقد وقعت الهزة بقوة 4,3 درجة على مقياس ريختر على عمق 12 كيلومترا.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنها بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها.

المصدر: "اليوم السابع"