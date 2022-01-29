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RT تحصل على صورة أحد الضالعين في قصف مطار بغداد

أخبار العالم العربي

RT تحصل على صورة أحد الضالعين في قصف مطار بغداد
Gettyimages.ru
مطار بغداد الدولي
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حصلت RT على صورة أكرم القيسي أحد الضالعين في قصف مطار بغداد الدولي مؤخرا.

وقالت مصادر لـRT إن الأجهزة الاستخباراتية العراقية ألقت القبض على القيسي وهو أحد منفذي عملية قصف المطار الأخيرة.

وأضافت أن "القيسي أودع أحد سجون وزارة الداخلية العراقية".

وأشارت المصادر إلى أن عملية القبض تمت من قبل جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية.

RT تحصل على صورة أحد الضالعين في قصف مطار بغداد

المصدر: RT

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