حميميم: الإرهابيون نفذوا قصفا واحدا في إدلب السورية

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مقاتلي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية نفذوا قصفا واحدا في منطقة وقف التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا.

وجاء في بيان نشر على صفحة وزارة الدفاع الروسية على "فيسبوك"، أنه "خلال الساعات الـ24 الماضية، سجل قصف واحد في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية في محافظة إدلب".

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة العميد البحري أوليغ جورافليف، إن "إرهابيين بمنطقة وقف التصعيد في إدلب، وحسب السلطات السورية، يخططون لهجمات إرهابية على مرفأي طرطوس واللاذقية".

المصدر: RT