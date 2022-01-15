 
مباشر

حميميم: مقتل جندي سوري في إدلب بقصف شنه المسلحون

أخبار العالم العربي

حميميم: مقتل جندي سوري في إدلب بقصف شنه المسلحون
AFP Maher AL MOUNES
محافظة حماة بسوريا - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6ev

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال أوليغ جورافلوف أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي شنوا 6 هجمات في منطقة وقف التصعيد شمالي سوريا، أدت إلى مقتل عسكري سوري.

وقال: "خلال الساعات الـ24 الماضية سجل سقوط 6 قذائف في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية، وفي محافظة حلب 4 قذائف، وقذيفتان في محافظة إدلب".

وأضاف أنه "نتيجة هجوم بقذائف الهاون على محافظة إدلب قتل جندي سوري".

المصدر: "نوفوستي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا