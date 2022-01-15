حميميم: مقتل جندي سوري في إدلب بقصف شنه المسلحون

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال أوليغ جورافلوف أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي شنوا 6 هجمات في منطقة وقف التصعيد شمالي سوريا، أدت إلى مقتل عسكري سوري.

وقال: "خلال الساعات الـ24 الماضية سجل سقوط 6 قذائف في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية، وفي محافظة حلب 4 قذائف، وقذيفتان في محافظة إدلب".

وأضاف أنه "نتيجة هجوم بقذائف الهاون على محافظة إدلب قتل جندي سوري".

المصدر: "نوفوستي"