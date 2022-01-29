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رجل أعمال إماراتي: حبنا للبنان أنا وعائلتي متأصل فينا ونتطلع إلى زيارته قريبا

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رجل أعمال إماراتي: حبنا للبنان أنا وعائلتي متأصل فينا ونتطلع إلى زيارته قريبا
Gettyimages.ru
رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور
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أعرب رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور عن حبه وعائلته للبنان، تزامنا مع اقتراح لبناني لتشكيل لجنة مشتركة مع الدول الخليجية لبحث نقاط الخلاف بين الجانبين.

ونشر الحبتور صورة عبر "تويتر" معلقا: "صورة من الذاكرة تجمع أغلى ما أملك في الدنيا في ربوع لبنان الحبيب مع أولادي في أواخر السبعينات".

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وأضاف: "أحمل ابنتي آمنة، ويدي على كتف راشد، وتقف إلى جانبه نورة ومحمد".

وأردف قوله: "حبنا للبنان، أنا وعائلتي، متأصل فينا ونتطلع إلى زيارته قريبا بإذن الله".

المصدر: RT

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