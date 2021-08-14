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خلف الحبتور: من الخزي أن يموت شعب لبنان في المستشفيات بسبب عدم توفر النفط

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خلف الحبتور: من الخزي أن يموت شعب لبنان في المستشفيات بسبب عدم توفر النفط
Reuters Ashraf Mohammad Mohammad Alamra
رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور
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علق رجل الأعمال الإماراتي خلف الأحمد الحبتور على الأزمة التي يمر بها الشعب اللبناني وخاصة على الصعيد الاستشفائي، بسبب عدم توفر المشتقات النفطية.

وفي تغريدة على صفحته عبر "تويتر" قال الحبتور: "من الخزي أن يموت شعب لبنان الشقيق في المستشفيات وينقطع عنه العلاج بسبب عدم توفر في النفط".

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وأضاف: "أدعو الجميع، من دول وأفراد قادرين في لبنان والعالم، للوقوف مع الأخوة اللبنانيين في محنتهم هذه وإنقاذهم من هذا الوضع المخزي.. كان الله في عونهم".

المصدر: RT

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