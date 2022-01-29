استشاري عن متحور NeoCoV: لا دليل حتى الآن على انتقاله للبشر

استبعد استشاري طب الحالات الحرجة بمصر حاتم سليمان احتمال انتقال متحور NeoCoV التاجي إلى البشر.

وقال: "تم الشك في انتقاله إلى البشر بسبب تواجد جين منه يتشابه مع كورونا، لكن لم يوجد أي دليل حتى الآن أنه انتقل إلى البشر".

وأشار إلى أنه متواجد في الخفافيش، وتابع: "هناك عشرات بل مئات الفيروسات داخل الحيوانات، ويتم دراستها باستمرار لمعرفة مدى انتشراها بين البشر من عدمه".

وبين أن خطورة الفيروس الجديد يجب دراستها لمعرفة ما إذا كان يهدد الإنسان، لكنه أكد أنه "لا يوجد قلق من هذا الفيروس حتى الآن".

وقال: "هناك تخوف كبير من قبل منظمة الصحة العالمية خلال الفترة الحالية لحدوث أي طفرة جينية لهذا الفيروس وانتقاله إلى البشر. الحظر من هذا الفيروس وانتقاله هام خلال الفترة المقبلة ولا يجب إصابة أي مواطن بهذا الفيروس التاجي".

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وكان العلماء الصينيون قد أعلنوا عن خطر محتمل لانتقال فيروس كورونا جديد من الحيوانات إلى البشر.

وتم اكتشاف NeoCoV في جنوب إفريقيا وهو ينتقل بين الخفافيش فقط في الوقت الراهن ويتطلب انتقاله إلى البشر طفرة معينة.

المصدر: "صدى البلد"