مصر.. تطورات جديدة في قضية "استعراضات عبدة الشيطان"
أصدرت محكمة جنح محافظة الدقهلية المصرية حكمها النهائي في قضية "فرح الدقهلية" بقرية أتميدة، المعروفة إعلاميا بـ"استعراضات عبدة الشيطان".
وقضت المحكمة اليوم السبت بمعاقبة المتهمين في القضية بحبس اثنين منهم سنتين وغرامة 1000 جنيه لكل متهم حضوريا، ومصادرة السلاح المستخدم "طفاية الحريق" فيما لم يستأنف المتهم الثالث الحكم الصادر من محكمة أول درجة والصادر ضده غيابيا بالحبس لمدة 6 سنوات مع الشغل، وغرامة 10 آلاف جنيه.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات بالقتل الخطأ لتسببهم في مقتل طالبة وإصابة أخرى بقرية أتميدة، وذلك أثناء أحد الأفراح خلال تقديم بعض الاستعراضات الغريبة التي أطلق الأهالي عليها "استعراضات عبدة الشيطان".
والمتهمون استخدموا خلال احتفالهم أسطوانات الإطفاء في الاستعراضات فانفجرت إحداها وانطلقت بسرعة كبيرة نحو المجني عليهما فتوفيت طالبة جامعية متأثرة بإصاباتها وأصيبت طالبة ثانوي.
ناصر حاتم ـ القاهرة
المصدر: RT
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