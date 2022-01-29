مصر.. تطورات جديدة في قضية "استعراضات عبدة الشيطان"

أصدرت محكمة جنح محافظة الدقهلية المصرية حكمها النهائي في قضية "فرح ‏الدقهلية" بقرية أتميدة، المعروفة إعلاميا بـ"استعراضات عبدة ‏الشيطان".

وقضت المحكمة اليوم السبت بمعاقبة المتهمين في القضية بحبس اثنين منهم سنتين وغرامة 1000 جنيه لكل متهم حضوريا، ‏ومصادرة السلاح المستخدم "طفاية الحريق" فيما لم يستأنف المتهم الثالث الحكم الصادر من ‏محكمة أول درجة والصادر ضده غيابيا بالحبس لمدة 6 سنوات مع الشغل، وغرامة 10 آلاف ‏جنيه.‏

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات بالقتل الخطأ لتسببهم في مقتل طالبة وإصابة أخرى بقرية ‏أتميدة، وذلك ‏أثناء أحد الأفراح خلال تقديم بعض الاستعراضات الغريبة التي أطلق الأهالي ‏عليها "استعراضات عبدة الشيطان".

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والمتهمون استخدموا خلال احتفالهم أسطوانات الإطفاء في الاستعراضات ‏فانفجرت إحداها وانطلقت بسرعة كبيرة نحو المجني عليهما فتوفيت ‏طالبة جامعية ‏متأثرة بإصاباتها وأصيبت طالبة ثانوي.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT