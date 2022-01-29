بعد إغلاق 8 سنوات.. وفد مغربي في ليبيا تمهيدا لافتتاح القنصلية المغربية

وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس وفد مغربي تمهيدا لإعادة افتتاح القنصلية المغربية في طرابلس بعد إغلاق دام 8 سنوات.

ووصفت وزارة الخارجية الليبية هذه الخطوة بأنها مهمة، وقالت عبر "فيسبوك" إنها تأتي "في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لدعم آليات التعاون بين المغرب وليبيا، وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزيرة الخارجية السيدة نجلاء المنقوش الى الرباط في يونيو الماضي ولقائها وزير الخارجية المغربي السيد ناصر بوريطة".

يذكر أن اللجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة عقدت اجتماعاتها أواخر العام الماضي، واتفقت حول عدد من المواضيع من بينها تسهيل حصول الطلبة الليبيين وأسرهم على التأشيرة والإقامة في المغرب، ومنح التأشيرات للمستثمرين ورجال الأعمال، والعمل على تسهيل استئناف الرحلات الجوية.

المصدر: RT