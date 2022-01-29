ولي العهد الأردني مهنئا الملك: ستون عاما وأنت في قلوبنا

هنأ الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني والده الملك عبد الله الثاني، بعيد ميلاده الـ60 الذي يحلّ الأحد.

وكتب الأمير الحسين على "إنستغرام": "ستون عاما وأنت في قلوبنا معنى للعطاء أبا معلما وقائدا يبذل كل العظائم لشعبه، ستون عام وأنت فينا".

ويحتفل الأردنيون بعيد ميلاد الملك عبد الله الثاني الستين الابن الأكبر للملك الراحل الحسين بن طلال، الأحد الموافق للثلاثين من يناير.

المصدر: RT