مصر.. فنانة شهيرة تقاضي شابا حاول استدراجها عبر رسائل جنسية

اتهمت فنانة مصرية شهيرة شابا بالتشهير بها والطعن في شرفها وإرسال رسائل إباحية لها عبر موقع "فيسبوك".

وحسب أوراق القضية، فإن المتهم ابتز وشهر وطعن في شرف الفنانة التي لم يفصح عن اسمها، وحاول إجراء محادثة جنسية معها عبر رسائل شات ولم يستجب الشاب المدان في القضية لتهديدات الفنانة بمقاضاته وتحرير محاضر ضده، ما دفعها لتحريك دعوى قضائية ضده.

وأرفقت الفنانة نسخة من رسائل المحادثة مع المتهم في المحضر، وحصلت على حكم قضائي بحبس المتهم سنة مع النفاذ وتغريمه ماليا.

المصدر: "القاهرة 24"