3 شروط لتصريح العمرة لأصحاب هذه التأشيرات

كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية آخر تفاصيل قرارات المملكة حول موسم العمرة للعام الحالي.

وقال حنفي في تصريح لموقع "مصراوي" إن "وزارة الحج والعمرة السعودية، قررت السماح لأصحاب تأشيرات الزيارة والسياحة والعمل إصدار تصريح لأداء مناسك العمرة بعدة شروط".

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ووضعت الوزارة 3 شروط لإصدار تصريح للعمرة بتأشيرة الزائر أو السائح أو العمل على النحو التالي:

1- ضرورة توفر إصدار التصريح من تطبيق "اعتمرنا".

2- أن يكون المستفيد مسجلا في "أبشر".

3- ظهور الحالة كمحصن (ضد كورونا) في تطبيق "توكلنا".

وكانت الوزارة أعلنت في 14 يناير الحالي، تقييد المدة التكرارية المسموح بها لإصدار تصاريح العمرة إلى 10 أيام، ويشمل ذلك المعتمرين من الداخل والخارج.

من جانبه، علق أحمد البكري، عضو الاتحاد العام للغرف السياحية في مصر، وصاحب شركة سياحة تعمل في العمرة، على السماح لأصحاب التأشيرات المذكورة أعلاه إصدار تصريح لأداء مناسك العمرة.

وقال البكري إن برنامج "اعتمرنا" كان يسمح بالحجز للعمرة قبل ذلك، موضحا أن السبب يرجع إلى التأشيرات والتي تساعد على اللجوء لذلك.

المصدر: "مصراوي"