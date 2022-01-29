شرطة دبي تنقذ عائلة تعطل مركبها في عرض البحر
أعلن مركز شرطة الموانئ بإمارة دبي أنه نجح في إنقاذ عائلة خليجية تعطل مركبها في عرض البحر قبالة شاطئ نخلة جميرا.
وقال العقيد حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ إن شرطة دبي تلقت بلاغا من إدارة مركز القيادة والسيطرة من قبل رب العائلة، يفيد بتعطل مركبه في عرض البحر، وبرفقته زوجته وأطفالهما الثلاثة.
#أخبار | شرطة دبي تنقذ عائلة خليجية تعطل مركبها في البحر— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) January 29, 2022
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#أمنكم_سعادتنا
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وتابع: "عملت فورا على إرسال أقرب دورية إلى مكان الحدث، وكانت إحدى دوريات الأمن البحري التي توجهت فورا لإنقاذ العائلة وتزويدهم بسترات النجاة، ثم نقلهم إلى زورق الأمن البحري وصولا إلى بر الأمان، و سحب المركب المُعطل وإيصاله إلى المرفأ".
وحث العقيد السويدي، مالكي المراكب على ضرورة التأكد من سلامة مراكبهم من خلال تفقد مختلف الأجهزة الإلكترونية والمعدات على متنها، والتحقق من صلاحية وسلامة جسمها كاملاً وبشكل دوري.
المصدر: صحيفة "الاتحاد"
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