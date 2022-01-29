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الحوثيون يعلنون استهداف قوات في شبوة بصاروخ باليستي

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون استهداف قوات في شبوة بصاروخ باليستي
AP
عناصر من جماعة "أنصار الله" الحوثية
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، فجر اليوم السبت، عن استهداف تجمع كبير لمن أسمتهم "مرتزقة ودواعش الإمارات" في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: "تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله من استهداف تجمع كبير لمرتزقة ودواعش الإمارات في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ باليستي وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف يحيى سريع: "نتج عن الاستهداف مصرع وإصابة أكثر من 40 مرتزقا بينهم قادة، وتدمير عدد من الآليات".

المصدر: RT

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