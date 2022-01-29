الحوثيون يعلنون استهداف قوات في شبوة بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، فجر اليوم السبت، عن استهداف تجمع كبير لمن أسمتهم "مرتزقة ودواعش الإمارات" في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: "تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله من استهداف تجمع كبير لمرتزقة ودواعش الإمارات في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ باليستي وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف يحيى سريع: "نتج عن الاستهداف مصرع وإصابة أكثر من 40 مرتزقا بينهم قادة، وتدمير عدد من الآليات".





تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله من إستهداف تجمع كبير لمرتزقة ودواعش الإمارات في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ بالستي وكانت الإصابة دقيقة

نتج عن الإستهداف مصرع وإصابة أكثر من 40 مرتزقا بينهم قادة وتدمير عدد من الآليات. — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 29, 2022

المصدر: RT