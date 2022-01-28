 
مباشر

"مرجان 17".. مناورات سعودية مصرية لتوحيد "مفاهيم مواجهة التهديدات"

أخبار العالم العربي

مناورات سعودية مصرية في البحر الأحمر ـ (وكالة الأنباء السعودية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s9wu

تستمر قوات مصرية وسعودية في تنفيذ مناورات التمرين البحري الثنائي المشترك "مرجان 17" في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي في البحر الأحمر.

إقرأ المزيد
انطلاق المناورات البحرية المصرية السعودية
انطلاق المناورات البحرية المصرية السعودية "مرجان-17" في المملكة (صورة)

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن التمرين يهدف إلى "تعزيز العلاقات والتعاون المشترك ورفع مستوى الاستعداد القتالي والجاهزية بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية المصرية".

وأضافت أن من أهداف التمرين "توحيد المفاهيم العملياتية بين الجانبين لمواجهة التهديدات في المنطقة، وتبادل الخبرات في أساليب وطرق تنفيذ المهام البحرية".

وشهد التمرين عددا من الفرضيات القتالية كالتعامل مع الأهداف المعادية بالذخيرة الحية واقتحام المباني واستطلاع الشواطئ والجزر ، والمناورات للقطع البحرية في عرض البحر الأحمر، إضافة إلى إقامة العديد من المحاضرات النظرية في مختلف المجالات البحرية والاستراتيجية.

 

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا