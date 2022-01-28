"مرجان 17".. مناورات سعودية مصرية لتوحيد "مفاهيم مواجهة التهديدات"

مناورات سعودية مصرية في البحر الأحمر ـ (وكالة الأنباء السعودية)

تستمر قوات مصرية وسعودية في تنفيذ مناورات التمرين البحري الثنائي المشترك "مرجان 17" في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي في البحر الأحمر.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن التمرين يهدف إلى "تعزيز العلاقات والتعاون المشترك ورفع مستوى الاستعداد القتالي والجاهزية بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية المصرية".

وأضافت أن من أهداف التمرين "توحيد المفاهيم العملياتية بين الجانبين لمواجهة التهديدات في المنطقة، وتبادل الخبرات في أساليب وطرق تنفيذ المهام البحرية".

وشهد التمرين عددا من الفرضيات القتالية كالتعامل مع الأهداف المعادية بالذخيرة الحية واقتحام المباني واستطلاع الشواطئ والجزر ، والمناورات للقطع البحرية في عرض البحر الأحمر، إضافة إلى إقامة العديد من المحاضرات النظرية في مختلف المجالات البحرية والاستراتيجية.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية