مصر.. التحقيق في الاعتداء على إعلامية بعيادة تجميل

ذكر موقع "صدى البلد" المصري أن النيابة العامة تحقق في الاعتداء على إعلامية بقناة إخبارية شهيرة في عيادة بحي المعادي في القاهرة، حيث تم توقيف الطرف المشكو في حقه.

وقالت الإعلامية في بلاغها إنها تعرضت للضرب داخل عيادة تجميل شهيرة بمنطقة المعادي.

وتم نقل الإعلامية للمستشفى لتلقي العلاج وتبين إصابتها بخدوش بأنحاء جسدها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، حيث تبين أن دكتورة شهيرة وممرضتين تعدين بالضرب على الإعلامية، بعد مشادة بينهن عقب وقوع خطأ طبي تسبب فيه الطاقم الطبي بالعيادة حسب بلاغ الإعلامية.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري