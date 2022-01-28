ممثل الحوثيين في طهران: مفاعيل ضرباتنا على الإمارات واضحة المعالم ومستمرون

هاجم ممثل حركة "أنصار الله" الحوثية اليمنية في طهران إبراهيم الديلمي التحالف العربي في اليمن، مؤكدا استمرار الجماعة في "استهداف كل دول العدوان بما فيها الإمارات".

وقال الديلمي في حديث لقناة "المسيرة" الموالية للحوثيين: "قوى العدوان (في إشارة للدول المشاركة في التحالف العربي) أرادت البحث عن إنجاز عسكري على الأرض ولهذا دفعت الإمارات مرتزقتها من الساحل الغرب إلى شبوة".

وتابع: "تصعيد الإمارات قوبل بقرار جريئ وشجاع باستهداف الإمارات واتضح أنها خاصرة رخوة لقوى العدوان، مضيفا "الإمارات لا تستطيع الاستمرار في أي مواجهة واليوم تلجأ للمخادعة وإعلان انسحابات وإعلانات تموضع".

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وأضاف: "مفاعيل الضربات على الإمارات واضحة المعالم، لكن أبوظبي ومن خلفها الأمريكي لا زالوا يلجأوون للخداع عبر إعادة التموضع".

واختتم بالقول: "حاضرون للاستمرار في استهداف كل دول العدوان بما فيها الإمارات وقد ظهرت شجاعة القيادة في اتخاذ هذه القرارات".

المصدر: RT