مصر.. وزارة الصحة تكشف عن عدد الحالات الإيجابية الجديدة بفيروس كورونا
Globallookpress
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أعلنت وزارة الصحة المصري، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1985 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و36 حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 22496، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 417453.
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 351418 وخروجهم من المستشفيات— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) January 28, 2022
الصحة: تسجيل 1985 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 36 حالة وفاة pic.twitter.com/O46ST3Ubgb
وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس، تسجيل 29 وفاة و1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
المصدر: RT
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