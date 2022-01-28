مصر.. وزارة الصحة تكشف عن عدد الحالات الإيجابية الجديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصري، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1985 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و36 حالة وفاة.

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وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 22496، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 417453.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 351418 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 1985 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 36 حالة وفاة pic.twitter.com/O46ST3Ubgb — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) January 28, 2022

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس، تسجيل 29 وفاة و1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المصدر: RT