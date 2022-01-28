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مصر.. وزارة الصحة تكشف عن عدد الحالات الإيجابية الجديدة بفيروس كورونا

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مصر.. وزارة الصحة تكشف عن عدد الحالات الإيجابية الجديدة بفيروس كورونا
Globallookpress
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أعلنت وزارة الصحة المصري، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1985 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و36 حالة وفاة.

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مصر تسجل 29 وفاة و1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 22496، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 417453.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس،  تسجيل 29 وفاة و1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المصدر: RT

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