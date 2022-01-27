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مصر تسجل 29 وفاة و1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 29 وفاة و1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا
Gettyimages.ru
مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا في مصر
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 29 وفاة و1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 22460، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 415468.

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وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 35 وفاة و1809 إصابات بالفيروس.

المصدر: RT

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