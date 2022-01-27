مصر تسجل 29 وفاة و1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 29 وفاة و1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 22460، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 415468.
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي #فيروس_كورونا إلى 349427 وخروجهم من المستشفيات— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) January 26, 2022
الصحة: تسجيل 1910 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 29 حالة وفاة pic.twitter.com/iQM8RwPbDW
وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 35 وفاة و1809 إصابات بالفيروس.
المصدر: RT
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