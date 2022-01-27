مصر تسجل 29 وفاة و1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 29 وفاة و1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 22460، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 415468.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي #فيروس_كورونا إلى 349427 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 1910 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 29 حالة وفاة pic.twitter.com/iQM8RwPbDW — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) January 26, 2022

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وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 35 وفاة و1809 إصابات بالفيروس.

المصدر: RT