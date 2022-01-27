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الرئيس التونسي يرسل رسالة خطية لولي عهد أبوظبي

أخبار العالم العربي

الرئيس التونسي يرسل رسالة خطية لولي عهد أبوظبي
AP
الرئيس التونسي قيس سعيد
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أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن الرئيس التونسي قيس سعيد أرسل رسالة خطية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين.

وتسلم الرسالة خليفة شاهين المرر، وزير دولة، لدى استقباله المعز بن عبد الستار بنميم سفير الجمهورية التونسية لدى الإمارات، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والصداقة بين الإمارات وتونس في جميع المجالات.

المصدر: "وام"

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