الأرصاد الجوية المصرية تحذر المواطنين

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر المواطنين من حالة الطقس اليوم الخميس، إذ ما زالت البلاد تحت تأثير منخفض قطبي ومنخفض جوي آخر موجود على سطح البحر المتوسط يجلب كتلا هوائية باردة.

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وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تكون الصقيع في الساعات الأخيرة من الليل والصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد ووسط سيناء، يكون مائلا للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرا من حالة الطقس خلال ساعات الليل في مصر، حيث يتكون الصقيع على كافة أنحاء البلاد، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 3: 7 درجات مئوية، يكون شديد البرودة على جنوب الصعيد وتسجل درجات الحرارة به ما بين 5: 7 درجات.

وأوضحت الهيئة في نشرتها الجوية لحالة الطقس استمرار نشاط الرياح على بعض المناطق يزيد معها الإحساس بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد ظهور شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، في الفترة من الساعة 4: 8 صباحا.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ووسط سيناء، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

المصدر: القاهرة 24