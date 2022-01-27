مراسلنا: القبض على عنصر من "داعش" قرب سجن الصناعة في الحسكة (فيديو)

أفاد مراسل RT في سوريا بأنه تم القبض على عنصر من تنظيم "داعش" بالقرب من سجن الصناعة في الحسكة، الذي شهد في الأيام الأخيرة اشتباكات عنيفة بين "قوات سوريا الديمقراطية" و"داعش".

هذا وأعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بيان أن "قواتنا تعاملت مع خلية إرهابية لداعش بالقرب من المربع الأمني" الذي تسيطر عليه قوات النظام من الجهة الشمالية لحي غويران، حيث قتل مرتزقة".

وأعلنت "قسد" يوم أمس الأربعاء، استعادتها السيطرة على سجن الثانوية الصناعة في مدينة الحسكة بالكامل واستسلام جميع عناصر "داعش" المتواجدين فيه، بعد اشتباكات عنيفة بين "قسد" وقوى الأمن الداخلي الكردية "الأسايش" من جانب و"داعش" من جانب آخر، بعد أن هاجمت خلايا "داعشية" السجن وسيطرت عليه، ما يعد أكبر عملية للتنظيم الإرهابي منذ عام 2019.

واستقدمت "قسد" في الأيام الأخيرة تعزيزات إلى الحسكة لمواجهة "الدواعش" الذين تحصنوا داخل السجن ومحيطه، وتسلل بعضهم إلى أحياء أخرى من المدينة.

ويضم سجن الصناعة نحو 3.5 ألف سجين ويعد أكبر سجن لعناصر التنظيم في العالم.

المصدر: RT