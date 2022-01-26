اليمن.. الحوثيون يعلنون استهداف تجمع للتحالف العربي في مأرب بصاروخ "أسفر عن مقتل وإصابة العشرات"
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن استهداف تجمع كبير لقوات التحالف العربي في مأرب بصاروخ بالستي، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع إن القوة الصاروخية "تمكنت من استهداف تجمع كبير لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في المنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب بصاروخ بالستي".
وأضاف أن "الإصابة كانت دقيقة، ونتج عنها مصرع وإصابة العشرات".
القوة الصاروخية تتمكن بفضل الله من إستهداف تجمع كبير لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في المنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب بصاروخ بالستي وكانت الإصابة دقيقة— العميد يحيى سريع (@army21ye) January 26, 2022
نتج عن الإستهداف مصرع وإصابة العشرات .
المصدر: RT
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