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التحالف العربي يعلن تنفيذ 31 عملية ضد "الحوثيين" في مأرب والبيضاء وتعز

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن تنفيذ 31 عملية ضد
AP
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أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ 31 عملية ضد "حركة أنصار الله- الحوثية" في مأرب والبيضاء وتعز خلال الساعات 24 الماضية.

وقال التحالف إن "عمليات الاستهداف أدت إلى تدمير 22 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 160 عنصرا ارهابيا".

وكان التحالف أعلن مساء يوم أمس الثلاثاء، بدء تنفيذ عملية على "أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات باليمن"، مبينا أن "العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".

المصدر: RT 

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