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الحوثيون يحذرون: لدينا أسلحة دقيقة وطائرات مسيرة تصل إلى عمق أي دولة معتدية أو مساندة للعدوان

أخبار العالم العربي

الحوثيون يحذرون: لدينا أسلحة دقيقة وطائرات مسيرة تصل إلى عمق أي دولة معتدية أو مساندة للعدوان
AP Hani Mohammed
عناصر من جماعة "أنصار الله" الحوثية
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أكدت جماعة "أنصار الله" الحوثية، أن عملية "إعصار اليمن الثانية" توضح "عظمة تنامي قوة الردع اليمنية، وأنها أضحت مؤهلة للوصول إلى عمق دول العدوان".

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وفي تصريحات لقناة "المسيرة"، قال اللواء علي الموشكي، نائب رئيس هيئة الأركان في القوات التابعة لجماعة "أنصار الله"، إن "عملية إعصار اليمن الثانية أكدت بأن لدينا وفرة من الأسلحة النوعية والكوادر والمعلومات الهامة"، محذرا من أنه "يجب على دول العدوان أن تعلم يقينا بأنها أضحت تحت المجهر، وأننا نملك بنكا من الأهداف الحساسة والدقيقة".

وشدد على أن "اليمن باتت لديه أسلحة دقيقة وطائرات مسيرة تصل إلى حيث يريد وإلى داخل أي دولة معتدية أو مساندة للعدوان"، مشيرا إلى أن "استهداف القوات المسلحة اليمنية، لقاعدة الظفرة يعد رسالة هامة، كونها تعد منطلقا لطائرات حربية تقصف أبناء شعبنا اليمني".

وأضاف: "لا موانع لدينا على الإطلاق في الدفاع عن مواطنينا وأراضينا مهما كانت".

المصدر: "المسيرة"

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