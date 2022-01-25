المتحدث باسم قوات الحوثيين يلمح إلى استهداف معرض "إكسبو" في دبي

نشر المتحدث باسم قوات "أنصار الله" الحوثية اليمنية، العميد يحيى سريع، تغريدة تضمنت تهديدا ضمنيا باستهداف معرض "إكسبو 2020" المقام في إمارة دبي الإماراتية.

وكتب سريع على "تويتر": "إكسبو... معنا قد تخسر... ننصح بتغير الوجهة"، في إشارة إلى إمكانية اللجوء إلى تهديد المعرض الدولي البارز، الذي تتواصل فعالياته حتى 31 مارس.

#أكسبو...

معنا قد تخسر ..ننصح بتغير الوجهه ؟؟؟ — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 25, 2022

وكان سريع ذكر، أمس الاثنين، أن قوات الجماعة استهدفت مواقع حيوية في العمقين السعودي والإماراتي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الاثنين، تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لجماعة "أنصار الله" في الجوف باليمن بعد إطلاقها صاروخين باليستيين على أبو ظبي.

المصدر: RT + وكالات