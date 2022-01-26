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الأمن المصري يرد على تسريبات خطيرة من داخل السجون

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الأمن المصري يرد على تسريبات خطيرة من داخل السجون
Globallookpress
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ردت وزارة الداخلية المصرية على وجود تسريبات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعذيب أحد الأشخاص داخل السجون.

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ونفت أجهزة الأمن "كل الادعاءات المزيفة التي روجتها بعد العناصر الإخوانية الهاربة خارج البلاد حول تعرض محتجز للتعذيب داخل السجون".

وقالت أجهزة الأمن، إنه "بالنسبة لما تم تداوله لمقطعين مُصورين على صفحة أحد العناصر الإخوانية الهاربة خارج البلاد بمواقع التواصل الاجتماعي ادعى خلالهما بتعرض بعض المحتجزين بأحد أقسام الشرطة للتعذيب.. تبين أن المقطعين تم فبركتهما بهدف نشر الشائعات والأكاذيب".

كما كشف أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو لإحدى السيدات زعمت خلاله قيام أحد رجال الشرطة بحبس أحد الأشخاص "بدون وجه حق" وتعرضه للتعذيب داخل إحدى مديريات الأمن، وتهديدها هي وأسرتها بالحبس.

وبفحص الواقعة "تبين عدم صحة ما جاء بمقطع الفيديو، وأن الشخص المشار إليه محبوس على ذمة تحقيقات النيابة لنشاطه في الهجرة غير الشرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

المصدر: الشروق + القاهرة 24

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