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بعد هجوم الأمس.. القوات العراقية تحبط استهدافا جديدا لقضاء الكرمة في محافظة الأنبار

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بعد هجوم الأمس.. القوات العراقية تحبط استهدافا جديدا لقضاء الكرمة في محافظة الأنبار
AP Samya Kullab
عنصر من الجيش العراقي
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، إحباط هجوم جديد على قضاء الكرمة في محافظة الأنبار بعد أقل من 24 ساعة على سقوط أربعة صواريخ على القضاء.

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وذكرت في بيان صحفي: "بعد الحادث الإرهابي الذي حصل يوم أمس في استهداف قضاء الكرمة، ومن خلال المتابعة والتفتيش، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط خمسة صواريخ معدة ومهيأة للإطلاق على القضاء ذاته".

وأضافت: "ضبطت الصواريخ بمنطقة ذراع دجلة، وشرعت الأجهزة الأمنية المختصة بالتعامل معها وفقا للسياقات".


المصدر: RT

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