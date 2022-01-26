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واشنطن: سنواصل الوقوف بجانب الإمارات والسعودية ومحاسبة قادة الحوثيين المسؤولين عن الهجمات الإرهابية

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واشنطن: سنواصل الوقوف بجانب الإمارات والسعودية ومحاسبة قادة الحوثيين المسؤولين عن الهجمات الإرهابية
Gettyimages.ru
علم الولايات المتحدة الأمريكية
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستواصل وقوفها إلى جانب الإمارات والسعودية، كما ستستمر بمحاسبة قادة جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في مؤتمر صحفي دوري: "سنواصل العمل مع شركائنا في المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات لمساعدتهم في الدفاع ضد الهجمات المؤسفة التي يشنها الحوثيون".

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وأضاف: "مستمرون في محاسبة قادة الحوثيين على هذا السلوك المستهجن، ولقد أصدرنا عقوبات على القادة الرئيسيين في الأشهر الأخيرة، وسنواصل استخدام كافة الوسائل لمحاسبتهم".

وأشار إلى أن واشنطن تدرس حاليا الرد المناسب، مردفا قوله: "ما سنواصل فعله، بلا شك، هو الوقوف إلى جانب الإمارات والسعودية ومحاسبة قادة الحوثيين المسؤولين عن الهجمات الإرهابية الأخيرة".

 

المصدر: RT

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