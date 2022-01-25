مراسلنا: استهداف "مضيف" رئيس البرلمان العراقي بمجموعة صواريخ
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، باستهداف "مضيف" رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمجموعة صواريخ.
وذكر مراسلنا أن مضيف (مكان استقبال الضيوف) الحلبوسي في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، تعرض قبل قليل إلى استهداف بمجموعة صواريخ.
وأضاف أن أربعة صواريخ استهدفت المضيف، ولم يسفر الاستهداف عن أي إصابات بشرية.
وشهدت الأيام الأخيرة عمليات استهداف طالت مقار حزب "تقدم" الذي يرأسه الحلبوسي، تزامنت مع فوزه برئاسة ثانية لمجلس النواب العراقي.
المصدر: RT
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