العراق.. تحالف "الفتح" ينفي ترشيح أي شخصية لمنصب رئيس الحكومة

نفى هادي العامري زعيم تحالف "الفتح" في العراق، اليوم الأربعاء، ترشيح أي شخصية سياسية لمنصب رئيس الحكومة المقبلة.

وقال في بيان صحفي: "ننفي بشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام والشخصيات السياسية بخصوص مناقشة تشكيل الحكومة أو ترشيح أي شخصية سياسية لمنصب رئيس مجلس الوزراء خلال حوارتنا في إقليم كردستان والتي أجريت مع رؤوساء الإقليم والحكومة والحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأضاف أن "كل ما يتداول بهذا الخصوص كذب محض ويقع ضمن محاولات خلط الأوراق وتضليل الرأي العام، وعلى وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر ونقل المعلومة من مصادرها الرسمية".

المصدر: RT