السيسي يكشف عن اتفاقه مع تبون حول سد النهضة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه اتفق مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، على أهمية التوصل لاتفاق منصف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

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وأضاف السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، بقصر الاتحادية: "اتفقت مع تبون على أهمية تنظيم الانتخابات الليبية الرئاسية والنيابية بالتزامن".

وتابع السيسي: "تناولنا الملفات الثنائية والإقليمية، مشددا على أن المباحثات عكست رغبة مشتركة للارتقاء بالعلاقات".

المصدر: "اليوم السابع"