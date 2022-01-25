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السيسي يكشف عن اتفاقه مع تبون حول سد النهضة

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السيسي يكشف عن اتفاقه مع تبون حول سد النهضة
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه اتفق مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، على أهمية التوصل لاتفاق منصف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

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وأضاف السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، بقصر الاتحادية: "اتفقت مع تبون على أهمية تنظيم الانتخابات الليبية الرئاسية والنيابية بالتزامن".

وتابع السيسي: "تناولنا الملفات الثنائية والإقليمية، مشددا على أن المباحثات عكست رغبة مشتركة للارتقاء بالعلاقات".

المصدر: "اليوم السابع"

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