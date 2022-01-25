مصر.. انطلاق المباحثات بين السيسي وتبون
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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بقصر الاتحادية لعقد مباحثات حول العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية.
وأجريت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين، واستعراض حرس الشرف، وتم عقد جلسة مباحثات ثنائية منفردة بين الرئيسين.
وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت الأحد، أن رئيس البلاد عبد المجيد تبون سيزور مصر يوم الاثنين "في زيارة عمل وأخوة".
المصدر: RT
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