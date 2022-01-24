الرئيس المصري يستقبل نظيره الجزائري في مطار القاهرة

أفاد مراسلنا بأن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين، في زيارة تدوم يومين.

وقالت صفحة المتحدث باسم الرئاسة المصرية على "فيسبوك" إن "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل بعد ظهر اليوم بمطار القاهرة أخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يحل ضيفا عزيزا على بلده الثاني مصر في زيارة عمل لمدة يومين".

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت، أمس الأحد، أن رئيس البلاد عبد المجيد تبون سيزور مصر يوم الاثنين "في زيارة عمل وأخوة".

المصدر: RT