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مصادر لـRT: قائد فيلق القدس الإيراني يصل بغداد في زيارة غير معلنة

أخبار العالم العربي

مصادر لـRT: قائد فيلق القدس الإيراني يصل بغداد في زيارة غير معلنة
Globallookpress Iranian Supreme Leader'S Office / Source: Keystone Press Agency
قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني
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كشفت مصادر سياسي عراقية، اليوم الثلاثاء، عن وصول قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى العاصمة بغداد.

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وقالت المصادر لـRT، إن "قاآني وصل بغداد قبل ساعات للقاء مجموعة من القادة السياسيين الشيعة للتباحث بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة".

ولم تكشف المصادر عن مزيد من التفاصيل.

المصدر: RT

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