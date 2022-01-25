مصادر لـRT: قائد فيلق القدس الإيراني يصل بغداد في زيارة غير معلنة
Globallookpress Iranian Supreme Leader'S Office / Source: Keystone Press Agency
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كشفت مصادر سياسي عراقية، اليوم الثلاثاء، عن وصول قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى العاصمة بغداد.
وقالت المصادر لـRT، إن "قاآني وصل بغداد قبل ساعات للقاء مجموعة من القادة السياسيين الشيعة للتباحث بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة".
ولم تكشف المصادر عن مزيد من التفاصيل.
المصدر: RT
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