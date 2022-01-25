مصادر لـRT: قائد فيلق القدس الإيراني يصل بغداد في زيارة غير معلنة

كشفت مصادر سياسي عراقية، اليوم الثلاثاء، عن وصول قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى العاصمة بغداد.

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وقالت المصادر لـRT، إن "قاآني وصل بغداد قبل ساعات للقاء مجموعة من القادة السياسيين الشيعة للتباحث بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة".

ولم تكشف المصادر عن مزيد من التفاصيل.

المصدر: RT