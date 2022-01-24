مصادر لـRT: رسالة من الإطار التنسيقي الشيعي إلى علي خامنئي بشأن التحالف مع الصدر

كشفت مصادر سياسية عراقية، اليوم الاثنين، عن رسالة بعثها "الإطار التنسيقي" الشيعي إلى المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن التحالف مع زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر.

وقالت المصادر لـRT إن "بعض أطراف الإطار التنسيقي نقلت في رسالة إلى خامنئي، ما وصلهم من الصدر بشأن قبوله التحالف معهم بشرط عدم وجود ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي".

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وأضافت أن "باعثي الرسالة أكدوا في رسالتهم ضرورة وحدة الإطار التنسيقي".

وأشارت المصادر إلى أن "الرد الذي وصلهم من خامنئي، يؤكد أهمية الحفاظ على وحدة الإطار، حتى لو كلف ذلك عدم المشاركة في الحكومة والذهاب إلى المعارضة".

يذكر أن معلومات انتشرت مؤخرا تشير إلى وجود رسالة من الصدر إلى "الإطار التنسيقي" الذي يضم أطرافا معترضة على نتائج الانتخابات، تفيد بأن زعيم التيار الصدري ليس لديه مشكلة في التحالف معهم، إذا ما كان المالكي خارج الإطار.

المصدر: RT