الصدر يجدد دعوته لتشكيل حكومة أغلبية وطنية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6l8
جدد زعيم التيار الصدري في العراق / مقتدى الصدر/ دعوته إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية يأتي هذا بعد لقاء جمعه مع وفد من الإطار التنسيقي برئاسة /هادي العامري/ في محافظة النجف.
في الاثناء أعلنت المحكمة الاتحادية في العراق عزمها البت في دعوتين قضائيتين متعلقتين بالطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، وحددت الأربعاء المقبل موعدا للنظر فيهما.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.