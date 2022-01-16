الصدر يجدد دعوته لتشكيل حكومة أغلبية وطنية

جدد زعيم التيار الصدري في العراق / مقتدى الصدر/ دعوته إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية يأتي هذا بعد لقاء جمعه مع وفد من الإطار التنسيقي برئاسة /هادي العامري/ في محافظة النجف.

في الاثناء أعلنت المحكمة الاتحادية في العراق عزمها البت في دعوتين قضائيتين متعلقتين بالطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، وحددت الأربعاء المقبل موعدا للنظر فيهما.