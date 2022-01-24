ارتفاع عدد الأسر المهجرة في الحسكة إلى 3500

أحد مراكز الإيواء ـ (المكتب الصحفي في محافظة الحسكة)

ارتفع عدد الأسر المهجرة من أحياء مدينة الحسكة (شمال شرق سوريا) إلى 3500 أسرة، وذلك بتأثير الاشتباكات في المدينة إثر الإعلان عن محاولة لهروب أفراد من "داعش" من سجن في حي غويران.

وقالت وكالة "سانا" إن تلك الأسر وصلت إلى "مراكز إيواء مؤقتة وسط المدينة (شمال شرق سوريا) عبر الممرات الآمنة التي فتحها الجيش العربي السوري لتأمين الأهالي".

وأشارت إلى أن أولئك هجروا نتيجة تهديدات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والقصف الأمريكي في المنطقة.

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ونقلت الوكالة عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة أن عدد الأسر المهجرة من الأحياء الجنوبية بلغ 3500 أسرة منذ بدء أحداث سجن الثانوية الصناعية الذي تسيطر عليه "قسد" الخميس الماضي.

وأضافت المديرية أنه تم افتتاح مركزي إيواء جديدين، ليصبح عدد المراكز 5 موزعة في أرجاء المدينة، وأن العمل جار على تجهيز مركز سادس.

ونقلت الوكالة عن بعض الأهالي الواصلين إلى مراكز الإيواء مطالبتهم "بضرورة تدخل المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في المحافظة"، وطالبوا تلك المنظمات "بالدخول إلى الأحياء الجنوبية التي باتت في وضع معيشي محرج".

المصدر: "سانا"